Даты. 12 сентября 1885 года на средства благотворительного общества во Владивостоке открыта богадельня

ВЛАДИВОСТОК. 12 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 12 сентября 1885 года на средства благотворительного общества во Владивостоке открыта богадельня на 12 коек. Открыто же это богоугодное заведение было только благодаря стараниям и заботам супруги адмирала Александры Александровны Фельдгаузен.

12 сентября 1934 года во Владивосток прибыли первые сейнеры с невиданно мощными по тем временам двигателями - в 100 лошадиных сил.

12 сентября 1942 года во Владивосток с гастролями прибыл Ленинградский новый театр. В его репертуаре были спектакли «Русские люди», «Фельдмаршал Кутузов» и другие.

12 сентября 1992 года на Камчатке, в Козыревске, вертолет Ми-8 компании «Камчатавиа» ударился о деревья на взлете. Все 8 человек, находящихся на борту, погибли.

12 сентября 2000 - певица Земфира во время выступления на якутском стадионе «Туймаадс» призвала зрителей спуститься к сцене. Одни прыгали прямо с рядов (высота не менее 6 м), другие продирались сквозь милицейские кордоны. В давке серьезные травмы получили 19 человек, в том числе три милиционера.



1699 - впервые русское судно под трехцветным флагом прибыло за границу, в Константинополь.

1715 - Пётр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. Это было сделано с целью сбережения деревянного покрытия санкт-петербургских улиц. В указе говорилось: «А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, и те жестоко будут штрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу; а имение их взято будет».

1812 - умер от ранения на Бородинском поле русский генерал Петр Багратион, во Владивостоке его бюст установлен в конце улицы Русской. П.Багратион - уроженец дагестанского города Кизляра, генерал от инфантерии, ученик и сподвижник Александра Суворова и Михаила Кутузова. Его именем в годы Отечественной войны была названа одна из крупнейших военных операций – по освобождению от фашистов Белоруссии.

1843 - чеченские войска Шамиля захватили русское укрепление Унцукуль, разрушив его до основания и казнив сотни мирных жителей.

1990 - 18 лет назад подписан договор об объединении Германии.

1994 - в США Фрэнк Кордер, водитель грузовика, совершает самоубийство, спикировав на своем двухместном самолете «Сессна» прямо на южную лужайку Белого дома.

Именинники: Александр, Аникей, Арсений, Гаврила, Григорий, Данила, Евстафий, Ефрем, Иван, Макар, Никодим, Павел, Савва, Спиридон, Христофор, Яков.





