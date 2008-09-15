На Дальнем Востоке стало больше преступлений при экспорте

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - 16 уголовных дел возбуждено таможнями ДВ региона в августе и все – по контрабандным статьям. Причем по каналу экспорта возбуждено 10 уголовных дел, а по импорту – шесть. Стоимость контрабандного товара по предварительной оценке составила более 11 с половиной миллионов рублей.

Как сообщил пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Станислав Щедрин, по-прежнему, бессовестные дельцы стараются заработать деньги путем контрабанды ценных дикоросов. ДВ оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда совершенная группой лиц) в отношении граждан России и республики Кореи за попытки вывоза из России более полукилограмма корней женьшеня, стоимостью около 300 тысяч рублей. Причем для сокрытия от таможенного контроля женьшень был измельчен и помещен в емкости из-под лекарственных средств. Кстати, в августе прошлого года уже была задержана крупная партия женьшеня, а организатор того преступления уже находится в местах не столь отдаленных.

Еще три уголовных дела возбуждено по части 2 ст. 188 УК РФ – (особо опасные виды контрабанды), два из них - по фактам контрабанды наркотиков, а еще одно – Благовещенской таможней по факту попытки вывоза в Китай старинного самовара, отнесенного к культурным ценностям.

По фактам незаконного ввоза 16-ти автомобилей из Японии путем заявления недостоверных сведений об их стоимости и различных запасных частей к автомобилям из Китая общей стоимостью почти 350 тысяч рублей, возбуждено три уголовных дела.

Еще 3 уголовных дела возбуждено по фактам незаконного перемещения 140 тонн нефтепродуктов.

Дознавателями Магаданской таможни возбуждено уголовное дело по факту контрабандного перемещения помимо таможенного контроля живого камчатского краба в количестве свыше 5 тысяч особей общим весом около 5 тонн и стоимостью более 340 тысяч рублей.

2 уголовных дела возбуждено по фактам контрабандного ввоза товаров народного потребления. Общая стоимость предмета преступления составила почти полтора миллиона рублей.

Сотрудники правоохранительных подразделений Уссурийской таможни возбудили уголовное дело в отношении гражданина Китая, за попытку незаконного перемещения более 3 с половиной миллионов рублей, путем сокрытия их от таможенного контроля.

Кроме того, ими предотвращен вывоз около 80 тонн лома меди, стоимость которой согласно заключению эксперта составила свыше 4 миллионов рублей.

А сотрудниками Владивостокской таможни возбуждено уголовное дело по факту ввоза из Республики Корея более 57 тысяч коробок сухих сливок с использованием недействительных документов.

В августе 2008 г. возбуждено 537 дел об административных правонарушениях, из них 59% – по «контрабандообразующим» составам.

285 дел уже рассмотрено таможенными органами и судами, и по ним наложено взысканий на сумму около 42 миллионов рублей.

