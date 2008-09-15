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Posted 15 сентября 2008, 02:54

Published 15 сентября 2008, 02:54

Modified 17 сентября 2022, 13:37

Updated 17 сентября 2022, 13:37

Туристы скупают схемы канализации Владивостока

15 сентября 2008, 02:54
По канализационной карте легко понять, в каком районе города лучше даже и близко не подходить к морскому побережью по известной всем причине

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Приморская столица и прилегающие к ней районы пользуются большой популярностью у туристов с северных регионов - летом они тысячами приезжают отдохнуть, позагорать, покупаться в теплом Японском море. А кому же хочется купаться рядом со сливной трубой? Поэтому карта «отхожих источников» Владивостока пользовалась бешеной популярностью у туристов в этом сезоне, сообщает портал Life.RU.
Продавцы говорят, что за два месяца они продали несколько тысяч экземпляров канализационного «бестселлера».
По канализационной карте легко понять, в каком районе Владивостока лучше даже близко не подходить к морскому побережью по причине выхода канализационных труб. Здесь же синими стратегическими линиями обозначены места, где через пару лет, быть может, построят очистные сооружения. Сегодня в городской черте Владивостока зарегистрировано 30 канализационных выпусков, а проще говоря, труб, по которым нечистоты уходят в Уссурийский и Амурский заливы. Глубоководные выпуски уходят на 800-1000 метров в море. На них установлены специальные рассеиватели для того, чтобы сточные воды не концентрировались в одном месте, а перемешивались с морской водой.
В России осталось немного крупных городов, в которых нет очистных сооружений. Среди них и Владивосток. Город ежедневно сбрасывает в прибрежные воды около 400 тысяч кубометров сточных вод, при этом очистку проходит только 17 тысяч кубометров - в санаторной зоне Амурского залива и в районе бухты Лазурной.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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