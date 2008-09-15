Туристы скупают схемы канализации Владивостока

ВЛАДИВОСТОК. 15 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Приморская столица и прилегающие к ней районы пользуются большой популярностью у туристов с северных регионов - летом они тысячами приезжают отдохнуть, позагорать, покупаться в теплом Японском море. А кому же хочется купаться рядом со сливной трубой? Поэтому карта «отхожих источников» Владивостока пользовалась бешеной популярностью у туристов в этом сезоне, сообщает портал Life.RU.

Продавцы говорят, что за два месяца они продали несколько тысяч экземпляров канализационного «бестселлера».

По канализационной карте легко понять, в каком районе Владивостока лучше даже близко не подходить к морскому побережью по причине выхода канализационных труб. Здесь же синими стратегическими линиями обозначены места, где через пару лет, быть может, построят очистные сооружения. Сегодня в городской черте Владивостока зарегистрировано 30 канализационных выпусков, а проще говоря, труб, по которым нечистоты уходят в Уссурийский и Амурский заливы. Глубоководные выпуски уходят на 800-1000 метров в море. На них установлены специальные рассеиватели для того, чтобы сточные воды не концентрировались в одном месте, а перемешивались с морской водой.

В России осталось немного крупных городов, в которых нет очистных сооружений. Среди них и Владивосток. Город ежедневно сбрасывает в прибрежные воды около 400 тысяч кубометров сточных вод, при этом очистку проходит только 17 тысяч кубометров - в санаторной зоне Амурского залива и в районе бухты Лазурной.

