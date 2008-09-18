Приморский Союз пенсионеров подвел итоги деятельности

ВЛАДИВОСТОК. 18 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Состоялась краевая конференция Приморского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», на которой были подведены итоги деятельности за 5 лет работы Приморского отделения.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Приморскому краю, председатель Правления Союза пенсионеров Приморского края, почетный гражданин России и Владивостока, депутат городской думы Дальневосточной столицы России Геннадий Турмов в своем выступлении отметил, что в крае численность членов Союза пенсионеров России составляет более 12 тыс. человек.

В каждом городе и районе края работают местные отделения Союза пенсионеров в тесном сотрудничестве с органами Пенсионного фонда РФ, с Советами ветеранов, органами социальной защиты населения, с «Единой Россией», администрациями городов и районов, депутатским корпусом. За эти 5 лет подписано и выполняются более 100 соглашений о сотрудничестве с различными государственными и общественными организациями, органами власти, предпринимателями.

Союз пенсионеров России успешно решает уставные задачи, среди которых: оказание всесторонней помощи в решении социальных и бытовых проблем пенсионеров, разъяснительная работа среди пенсионеров по вопросам пенсионного обеспечения, патриотическое воспитание молодежи.

Все прошедшие 5 лет Союз пенсионеров Приморья активно участвовал в реализации социальных программ, финансируемых ПФР, осуществлял контроль за целевым использованием средств на оказание адресной помощи пенсионерам, поставкой оборудования в дома-интернаты, формированием списков для оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам.

В своих общественных приемных при управлениях ПФР активисты СПР постоянно проводят консультации по медицинскому и социальному страхованию, по региональным льготам и субсидиям по оплате жилья, по вопросам пенсионного законодательства, семейного права, права наследования, приватизация жилья и т.д.

Стало доброй традицией проведение во всех городах и районах края ежегодной Декады милосердия, посвященной Международному Дню пожилых людей, в ходе которой тысячи земляков получают помощь и внимание. В тех районах, где есть дома-интернаты для престарелых и инвалидов, члены СПР организуют культурные и развлекательные мероприятия в этих учреждениях.

Высокую социальную значимость мероприятий Союза пенсионеров оценили и органы власти, и общественность края.

Более 50 активистов Союза пенсионеров Приморского края получили грамоты, благодарственные письма и ценные подарки от Правления Пенсионного фонда РФ, Губернатора Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, от Думы города Владивостока.

На конференции были приняты обращение к Губернатору Приморского края и Законодательному собранию Приморского края об урегулировании вопроса льготного проезда ветеранов в городском транспорте, а также ряд предложений на предстоящий 6-й Съезд общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», включая 20% надбавку к пенсиям дальневосточных пенсионеров.

