В Тигровой пади под Владивостоком можно было увидеть арбузного осла и пострелять из пневматической винтовки

ВЛАДИВОСТОК. 22 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В течение двух дней – 19 и 20 сентября, в Тигровой пади Надеждинского района проходили конкурсы и соревнования. В процессе участникам приходилось демонстрировать вокальные, спортивные, поварские и другие таланты.
Как сообщили в пресс-службе администрации Надеждинского района, за победу боролись 8 команд: их выставили сельские поселений района, районная администрация, различные организации и предприятия. Хоть и говорят, что главное – участие; лучшим хотел стать каждый. А для этого нужно было изрядно постараться: себя не жалеть и проникнуться командным духом.
Буквально через час после прибытия на место поклонников туризма ожидало первое испытание – конкурс приветствий. Нужно было во всей красе представить свою команду, достойно поздороваться с конкурентами, уложившись в 3 минуты. За это время участники умудрились не только выкрикнуть девизы и речевки, но и хором спеть. После небольшой передышки – непосредственно конкурс песни. Темы: «Мама, папа, я – туристическая семья», «10 лет турслету». Нашлось место и юмору, и оригинальности. К примеру, команда «Эскулап» (Центральная районная больница) разыграла «мексиканский сериал» «Просто семья», преподав публике уроки ЗОЖ.
На следующий день – туристическая полоса препятствий. Неспортивным и неловким она не под силу. Нравится мчаться сквозь чащу навстречу очередному испытанию? Тогда тебя ждет успех. Участникам пришлось пройти 9 этапов, например: спелеолестница с переходом на троллей (одно название чего стоит!), стрельба из пневматической винтовки и т. д. В завершение «дикой гонки» нужно разжечь костер и вскипятить воду за 10 мин. Выдается всего 3 спички. Зажигалку использовать нельзя, лишняя спичка – штраф.
Далее – конкурс туристической фотографии: оценивалось, прежде всего, количество и качество фотоматериала. Ну и конечно, аккуратность и «творческость» оформления.
В конкурсе поваров участники блеснули, опять же, «дизайнерскими» талантами: здесь можно было увидеть и арбузного осла, и колбасно-фруктово-рыбную русалку, и герб Надеждинского района из разноцветного риса. А какая сервировка столов!
Заключительным стал конкурс бивуаков. Главный критерий оценки – чистота и безопасность на территории лагеря. Как ни старались радушные хозяева задобрить жюри, как ни предлагали ему присесть за стол, оно осталось непреклонно и неподкупно.
Наконец, волнующий момент: глава Надеждинского района Олег Пинский вручает награды лидерам различных конкурсов. Переходящий кубок получает «Эскулап», вторая ступень пьедестала – «Таврия» (Тавричанское сельское поселение), третья – «Кураж» (администрация Надеждинского района). «Хорошо отдохнули», – подвел итог турслету Олег Пинский.