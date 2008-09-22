В Тигровой пади под Владивостоком можно было увидеть арбузного осла и пострелять из пневматической винтовки

ВЛАДИВОСТОК. 22 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - В течение двух дней – 19 и 20 сентября, в Тигровой пади Надеждинского района проходили конкурсы и соревнования. В процессе участникам приходилось демонстрировать вокальные, спортивные, поварские и другие таланты.

Как сообщили в пресс-службе администрации Надеждинского района, за победу боролись 8 команд: их выставили сельские поселений района, районная администрация, различные организации и предприятия. Хоть и говорят, что главное – участие; лучшим хотел стать каждый. А для этого нужно было изрядно постараться: себя не жалеть и проникнуться командным духом.