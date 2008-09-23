Хабаровский край готовится к Дальневосточному экономическому форуму

ХАБАРОВСК. 23 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Предстоящая неделя в Хабаровском крае пройдет под знаком Третьего Дальневосточного международного экономического форума, посвященного реализации основных положений Концепции социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года.

Выступая в эфире местного телевидения, губернатор края Виктор Ишаев отметил, что Дальневосточный международный экономический форум уже зарекомендовал себя как авторитетная площадка для открытой дискуссии и совместной работы представителей органов власти, бизнеса и научного сообщества.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-центре правительства Хабаровского края, девиз форума "Стратегия 2020: региональное измерение" акцентирует внимание его участников на определяющей роли регионов в развитии страны и взаимодействии федеральной власти с субъектами РФ. Актуальные вопросы ускоренного социально-экономического роста дальневосточных территорий, закрепления и повышения качества жизни местного населения будут рассматриваться как необходимое условие развития России в целом.

«На мой взгляд, надо сделать так, чтобы федеральные и региональные программы не противоречили, а дополняли друг друга. В программе развития России, к примеру, мы хотели бы видеть и программу развития Дальнего Востока. Без этого стратегия не будет полноценной», - считает губернатор.

Он отметил, что интерес к Дальнему Востоку постоянно растет. В текущем году, по словам Виктора Ишаева, общий объем инвестиций в Хабаровский край уже составляет около 14 млрд. рублей. Из них 5 млрд. 300 млн. рублей поступили из федерального бюджета. На развитие дорожной сети выделено 1 млрд. 350 млн. рублей. Значительно улучшена дорожная инфраструктура Хабаровска за счет средств, полученных при поддержке партии «Единая Россия» (461 млн. рублей).

«В 2007 году мы привлекли порядка 55 млрд. рублей инвестиций. 90 процентов из них – российские инвестиции. Иностранные средства не превышают 10 процентов. Это свидетельствует об интересе к Дальнему Востоку, и во многом стало результатом проведения в Хабаровске таких конференций как Дальневосточный международный экономический форум», - сказал Виктор Ишаев.

