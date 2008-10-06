Заметно «подчистили» Хабаровск и пригородные районы участники акции «Зеленый патруль»

ХАБАРОВСК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Заметно «подчистили» краевую столицу и пригородные районы участники акции «Зеленый патруль», которая проводилась Хабаровской краевой организацией «Всероссийское общество охраны природы» в рамках Дней защиты от экологической опасности. На уборку мусора и ликвидацию несанкционированных свалок вышли тысячи студентов, учащихся профессиональных училищ, школьников, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в министерстве природных ресурсов края.

Так, на территории Хехцирского заказника вблизи федеральной трассы Хабаровск-Владивосток студенты – экологи убрали свалку площадью более 100 квадратных метров, привели в порядок излюбленное место молодоженов у стелы при въезде в город, куда традиционно прибывают свадебные кортежи.

Большой «десант» молодых экологов высадился на берегу Амура в районе третьего Воронежа, где находится любимый горожанами пляж и «зеленое» место отдыха. Вдоль береговой полосы длиной несколько километров они собрали более 11 кубических метров мусора, очистили дно. На въезде установили знак, предупреждающий об административной ответственности за мойку машин и загрязнение водоемов.

Работает телефонная линия «Нет свалкам», куда жители края могут обратиться за помощью в ликвидации свалок – «долгожителей». Сейчас студенты-экологи Тихоокеанского государственного университета проверяют поступившую информацию, составляют «паспорта» промышленных и бытовых свалок, разыскивают их «создателей». Собранная информация будет передана в муниципальные природоохранные службы, а общественные организации возьмут ликвидацию свалок под контроль.

