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Posted 6 октября 2008, 00:00

Published 6 октября 2008, 00:00

Modified 17 сентября 2022, 14:26

Updated 17 сентября 2022, 14:26

Заметно «подчистили» Хабаровск и пригородные районы участники акции «Зеленый патруль»

6 октября 2008, 00:00
Составлен паспорт промышленных и бытовых свалок - «долгожителей»

ХАБАРОВСК. 6 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Заметно «подчистили» краевую столицу и пригородные районы участники акции «Зеленый патруль», которая проводилась Хабаровской краевой организацией «Всероссийское общество охраны природы» в рамках Дней защиты от экологической опасности. На уборку мусора и ликвидацию несанкционированных свалок вышли тысячи студентов, учащихся профессиональных училищ, школьников, сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в министерстве природных ресурсов края.
Так, на территории Хехцирского заказника вблизи федеральной трассы Хабаровск-Владивосток студенты – экологи убрали свалку площадью более 100 квадратных метров, привели в порядок излюбленное место молодоженов у стелы при въезде в город, куда традиционно прибывают свадебные кортежи.
Большой «десант» молодых экологов высадился на берегу Амура в районе третьего Воронежа, где находится любимый горожанами пляж и «зеленое» место отдыха. Вдоль береговой полосы длиной несколько километров они собрали более 11 кубических метров мусора, очистили дно. На въезде установили знак, предупреждающий об административной ответственности за мойку машин и загрязнение водоемов.
Работает телефонная линия «Нет свалкам», куда жители края могут обратиться за помощью в ликвидации свалок – «долгожителей». Сейчас студенты-экологи Тихоокеанского государственного университета проверяют поступившую информацию, составляют «паспорта» промышленных и бытовых свалок, разыскивают их «создателей». Собранная информация будет передана в муниципальные природоохранные службы, а общественные организации возьмут ликвидацию свалок под контроль.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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