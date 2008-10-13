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Posted 12 октября 2008, 22:32

Published 12 октября 2008, 22:32

Modified 17 сентября 2022, 14:24

Updated 17 сентября 2022, 14:24

В Приморье пока еще тепло

12 октября 2008, 22:32
Во Владивостоке днем температура воздуха составит +16...+18°C

ВЛАДИВОСТОК. 13 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В понедельник погодные условия в Приморье определяются полем повышенного давления. В крае без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+22°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +16...+18°C. Уровень радиации 12 мкр/час.
В Уссурийске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.
В Находке малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +16...+18°C.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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