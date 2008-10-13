В Приморье пока еще тепло

ВЛАДИВОСТОК. 13 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В понедельник погодные условия в Приморье определяются полем повышенного давления. В крае без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +15...+22°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +16...+18°C. Уровень радиации 12 мкр/час.

В Уссурийске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха +16...+18°C.

