vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 14 октября 2008, 22:36

Published 14 октября 2008, 22:36

Modified 17 сентября 2022, 14:23

Updated 17 сентября 2022, 14:23

На Камчатке готовятся к школьным каникулам

14 октября 2008, 22:36
Городские школы Петропавловска-Камчатского ведут набор детей в осенние пришкольные лагеря

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В период осенних каникул в ряде городских образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского откроются пришкольные лагеря. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в информационно-аналитическом отделе аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием откроются в двадцать одной школе.
В период осенних каникул пришкольные лагеря Петропавловска будут работать впервые. Смена продлится с 3 по 10 ноября. По мнению специалистов отдела образования, данная форма организации детского досуга будет востребована жителями краевого центра, поскольку период отпусков завершён, и родители не имеют возможности проводить с детьми своё рабочее время.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика