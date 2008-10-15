На Камчатке готовятся к школьным каникулам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 15 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В период осенних каникул в ряде городских образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского откроются пришкольные лагеря. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в информационно-аналитическом отделе аппарата администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием откроются в двадцать одной школе.

В период осенних каникул пришкольные лагеря Петропавловска будут работать впервые. Смена продлится с 3 по 10 ноября. По мнению специалистов отдела образования, данная форма организации детского досуга будет востребована жителями краевого центра, поскольку период отпусков завершён, и родители не имеют возможности проводить с детьми своё рабочее время.

