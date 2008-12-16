Вячеслав Фетисов увидел залив Находка с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приморского края Вячеслав Фетисов во время пребывания в Находке познакомился с работой портовой системы управления движением судов залива Находка. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.