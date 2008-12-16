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Posted 16 декабря 2008, 05:57

Published 16 декабря 2008, 05:57

Modified 17 сентября 2022, 14:08

Updated 17 сентября 2022, 14:08

Вячеслав Фетисов увидел залив Находка с высоты птичьего полета (фоторепортаж)

16 декабря 2008, 05:57
Сенатор посетил Находкинский центр управления движением судов
ВЛАДИВОСТОК. 16 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Приморского края Вячеслав Фетисов во время пребывания в Находке познакомился с работой портовой системы управления движением судов залива Находка. Об этом сообщил корреспондент РИА «Восток-Медиа» с места события.
Сенатор выслушал доклад руководителя центра, пообщался с диспетчерами, осмотрел бухту со смотровой площадки.
Находкинская СУДС оборудована четырьмя радиотехническими постами, рабочими местами операторов, средствами радиосвязи, средствами документирования звуковой и радиолокационной информации, радиорелейными линиями связи.
Разработчиками и изготовителями основного электронного оборудования являются предприятия России, США, Швеции, Великобритании, Болгарии.
#Денис Объедкин#Новости#Общество
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