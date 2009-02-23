vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля 2009, 01:14

Published 23 февраля 2009, 01:14

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

Через Амурскую область в Китай в 2009 году будет поставлено около миллиарда киловатт-часов электроэнергии

23 февраля 2009, 01:14
Поставка энергии южному соседу возобновляется

БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Через Амурскую область в Китай в 2009 году будет поставлено около миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», журналистам заявил губернатор Олег Кожемяко, комментируя итоги поездки на Сахалин вместе с президентом России и главами других дальневосточных субъектов федерации.
«18 февраля в Южно-Сахалинске было подписано соглашение между «Интер РАО ЕЭС» и «РАО Энергетические Системы Востока» о возобновлении экспорта электроэнергии в КНР, – сообщил глава Приамурья. – Сотрудничество с Китаем – один из важнейших факторов повышения финансовой устойчивости и создания перспектив долгосрочного развития Амурской области. Прибыль направим на развитие электросетевой инфраструктуры. Комплекс мер позволит увеличить объем экспортируемой электроэнергии, что послужит стимулом для строительства новых станций, в частности, Ерковецкой ТЭЦ и Нижнебурейской ГЭС».
Также Олег Кожемяко сообщил, что достигнут ряд договоренностей по межрегиональному сотрудничеству с Сахалинской областью. Предполагается, что на Сахалин будут поставляться амурские комбикорма, потребность в которых - около 50 тысяч тонн в год, молоко, мясо птицы. «Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве планируется заключить уже в марте», – сказал губернатор.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#Амурская область
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика