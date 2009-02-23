БЛАГОВЕЩЕНСК. 23 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Через Амурскую область в Китай в 2009 году будет поставлено около миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Об этом, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», журналистам заявил губернатор Олег Кожемяко, комментируя итоги поездки на Сахалин вместе с президентом России и главами других дальневосточных субъектов федерации.

«18 февраля в Южно-Сахалинске было подписано соглашение между «Интер РАО ЕЭС» и «РАО Энергетические Системы Востока» о возобновлении экспорта электроэнергии в КНР, – сообщил глава Приамурья. – Сотрудничество с Китаем – один из важнейших факторов повышения финансовой устойчивости и создания перспектив долгосрочного развития Амурской области. Прибыль направим на развитие электросетевой инфраструктуры. Комплекс мер позволит увеличить объем экспортируемой электроэнергии, что послужит стимулом для строительства новых станций, в частности, Ерковецкой ТЭЦ и Нижнебурейской ГЭС».

Также Олег Кожемяко сообщил, что достигнут ряд договоренностей по межрегиональному сотрудничеству с Сахалинской областью. Предполагается, что на Сахалин будут поставляться амурские комбикорма, потребность в которых - около 50 тысяч тонн в год, молоко, мясо птицы. «Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве планируется заключить уже в марте», – сказал губернатор.

