В январе стоимость продуктовой корзины в ЕАО составила почти 2655 рубля

БИРОБИДЖАН. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В ЕАО за первый месяц года стоимость минимального набоpа основных пpодуктов питания, входящих в потребительскую корзину составила почти 2655 рублей. Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщили в территориальном органе Росстата по ЕАО. Существенное влияние на изменение стоимости минимального набора продуктов питания по сравнению с предыдущим периодом оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста свежая подорожала на 9,1%, лук - на 5,6%, морковь - на 3,8%. Также подорожали рыба замороженная неразделанная на 10,5%, сахар на 5,4%, чай - на 4,5%, свинина - на 4,1%, творог - на 3,7%, соль - на 3,1%, яйцо, сметана, говядина, масло сливочное, печенье - на 2,2 - 2,7%.



В органе статистики добавили, что стоимость аналогичного набора питания в Дальневосточном федеральном округе составила 3001 рубль.



