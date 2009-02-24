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Posted 24 февраля 2009, 09:06

Published 24 февраля 2009, 09:06

Modified 17 сентября 2022, 13:52

Updated 17 сентября 2022, 13:52

В январе стоимость продуктовой корзины в ЕАО составила почти 2655 рубля

24 февраля 2009, 09:06
По сравнению с минувшим месяцем отмечен рост на 3,5 %

БИРОБИДЖАН. 24 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В ЕАО за первый месяц года стоимость минимального набоpа основных пpодуктов питания, входящих в потребительскую корзину составила почти 2655 рублей. Об этом корреспонденту РИА "Восток-Медиа" сообщили в территориальном органе Росстата по ЕАО. Существенное влияние на изменение стоимости минимального набора продуктов питания по сравнению с предыдущим периодом оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста свежая подорожала на 9,1%, лук - на 5,6%, морковь - на 3,8%. Также подорожали рыба замороженная неразделанная на 10,5%, сахар на 5,4%, чай - на 4,5%, свинина - на 4,1%, творог - на 3,7%, соль - на 3,1%, яйцо, сметана, говядина, масло сливочное, печенье - на 2,2 - 2,7%.

В органе статистики добавили, что стоимость аналогичного набора питания в Дальневосточном федеральном округе составила 3001 рубль.

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#ЕАО
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