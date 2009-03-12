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Posted 12 марта 2009, 02:22

Published 12 марта 2009, 02:22

Modified 17 сентября 2022, 13:43

Updated 17 сентября 2022, 13:43

От прогнозов – к реальной экономике

12 марта 2009, 02:22
В Москве состоится общее собрание Ассоциации добытчиков минтая

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧТСКИЙ. 12 марта. ВОСТОК-МЕДИА - 24 марта в Москве состоится общее собрание Ассоциации добытчиков минтая. На встречу с рыбопромышленниками приглашены руководитель Росрыболовства Андрей Крайний, представители законодательной власти, Пограничной службы, Минсельхоза, отраслевой науки.

Дата проведения собрания выбрана не случайно, заявил РИА Fishnews.ru президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев. Оно состоится сразу же после заседания расширенной коллегии Росрыболовства, на котором будут подведены итоги работы отрасли в прошлом году и обозначены задачи по развитию производственной базы рыбной отрасли, по необходимой для этого финансовой поддержке.

"Вполне логично, что сразу после мероприятия, на котором будет обозначена позиция государства, состоится мероприятие, на котором будет обозначена позиция бизнеса, – отметил Герман Зверев. – Потому что все то, о чем будут говорить на расширенной коллегии Росрыболовства, реализовывать на практике предстоит как раз представителям бизнеса. Многие участники будут и на коллегии, и на общем собрании. Фактически, это будет перевод языка прогнозов и политических установок на язык реальных экономических действий".





#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Экономика
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