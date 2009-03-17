Ветераны Хабаровского отделения ДВЖД обменялись опытом работы

БИРОБИДЖАН. 17 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Более 30 председателей советов ветеранов, представляющих ветеранские организации от станции Архара до станции Бикин, собрались на станции Биробиджан вместе, чтобы обменяться опытом работы.

Приветствовал ветеранов заместитель начальника отдела управления персоналом Хабаровского отделения Максим Екименко. Он выразил большую признательность ветеранам за активную работу с молодым поколением. Были отмечены успехи ветеранов в деятельности общественных инспекторов по безопасности движения.

Председатель совета ветеранов Хабаровского отделения Дальневосточной железной дороги Анатолий Степанец подвел итоги первого этапа смотра-конкурса, посвящённого 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что за 10 месяцев проведена большая работа по оформлению тематических альбомов и стендов, а значит, героическое прошлое не будет забыто.

Успехи ветеранских организаций Хабаровского отделения по достоинству оценил председатель Биробиджанского городского Совета ветеранов Фёдор Сычук. В частности, отмечено, что при поддержке ветеранских организаций создан клуб «Юный патриот», проводятся совместные с молодёжью митинги, легкоатлетические эстафеты.

О работе ветеранских организаций на Дальневосточной магистрали рассказал заместитель председателя дорожного Совета ветеранов Виктор Кинаш. Он предложил расширить работу с молодёжью, особенно на детской железной дороге.

По итогам работы лучшие председатели совета ветеранов были награждены грамотами и ценными подарками.

