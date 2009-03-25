Во Владивостоке завершилась очередная сессия приморского парламента

ВЛАДИВОСТОК. 25 марта. ВОСТОК-МЕДИА - В ходе заседания Законодательного Собрания Приморского края депутаты рассмотрели около 50 вопросов основной и дополнительной повестки дня.



Сразу в трех чтениях парламентарии внесли изменения в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2009 год". Корректировка главного финансового документа края произошла в связи с безвозмездными поступлениями из Федерального бюджета РФ 47 миллиардов 888 миллионов 575 тысяч рублей. Основная часть средств - 477 миллионов рублей (93,52 процента) приморский бюджет получил на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Данная программа действует на условиях софинансирования. Остальные федеральные средства будут направлены на реализацию социальных программ.



Во втором и третьем чтениях депутаты приняли изменения в закон "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", утвердив в нем механизм, согласно которому, приморская семья, в которой одновременно родилось трое и более детей, сможет получить квартиру или субсидию на приобретение жилья.



В ходе сессии депутаты приняли постановлении, в котором предлагают Госдуме внести поправки в проект федерального закона "Технический регламент "Пищевая продукция из водных биоресурсов". Таким образом удастся избежать излишних административных барьеров для производителей рыбной продукции. Данный документ будет направлен в Государственную Думу РФ ко второму чтению федерального законопроекта.



Законодатели поддержали поправки в Избирательный Кодекс Приморского края. Они обусловлены изменениями федерального законодательства и инициативами избирательной комиссии Приморья и депутатов. Изменения коснутся отмены избирательного залога для регистрации кандидатов, требований к членам избирательных комиссий и к спискам в поддержку кандидатов, процедуры распределения эфирного времени на телевизионных каналах для предвыборной агитации.



Кроме того, парламентарии привели ряд приморских законов в соответствие с федеральным законодательством, а именно законы: "О защите населения и территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Об охоте и ведении охотничьего хозяйства в Приморском крае", "О развитии сельского хозяйства в Приморском крае".



На мартовской сессии были заслушаны доклады председателя Законодательного Собрания о деятельности приморского парламента в 2008 году и Уполномоченного по правам человека в Приморском крае.