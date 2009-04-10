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Posted 10 апреля 2009, 02:24

Published 10 апреля 2009, 02:24

Modified 17 сентября 2022, 13:34

Updated 17 сентября 2022, 13:34

Мощный снежный циклон приближается к берегам Камчатки

10 апреля 2009, 02:24
Атмосферный вихрь принесет на полуостров снегопады и метели

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 10 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Мощный снежный циклон движется к берегам Камчатки со стороны Охотского моря, его влияние начнет ощущаться в ночь с пятницы на субботу, сообщил представитель Камчатского Гидрометцентра.
Атмосферный вихрь принесет на полуостров снегопады и метели. На побережьях, по данным метеорологов, ветер ночью усилится до 15-20 метров в секунду, а днем в субботу - до 22-27 метров в секунду (до 100 километров в час).
Камчатский противолавинный центр распространил штормовое предупреждение об опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. До 13 апреля включительно будет сохраняться повышенная лавинная опасность в Елизовском районе, на склонах вулканов Авачинский, Корякский, Ааг, Арик и Ключевской группы вулканов.
Руководителям предприятий, ведущих работы в горах, туристам и спортсменам рекомендовано принять меры противолавинной безопасности и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов.
Во власти циклона Камчатка будет оставаться около двух суток. Службы жизнеобеспечения, оперативные службы и флот получили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, передает РИА Новости.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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