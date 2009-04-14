ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 14 апреля ВОСТОК-МЕДИА - Моряки с арестованного судна "Сифокс" просят о помощи. Матрос транспортного рефрижератора, который стоит на рейде в Авачинской бухте, серьезно болен. Из-за защемления нерва у мужчины отнялась нога. Олег Маслов ждет помощи уже несколько дней, однако мужчину до сих пор не сняли с судна. По его словам, на борту закончились медикаменты, а терпеть боль матрос больше не может. В Камчатском МЧС сообщили, что граница для судна закрыта, задержанный траулер и его экипаж находятся в ведении пограничников. Тем временем, в пресс-службе пограничного ведомства сообщили, что для того, чтобы моряка сняли, капитану рефрижератора нужно обратиться с заявкой в Северо-Восточное пограничное управление. Там отметили, что накануне рефрижератор задержали в исключительной экономической зоне Росси. На судне под флагом Сьерра Леоне не оказалось документов на промысел и транспортировку рыбопродукции. Об этом сообщило «Радио 3».



