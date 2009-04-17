Владивосток по-прежнему нуждается в рабочих руках

ВЛАДИВОСТОК. 17 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Приморью нужны рабочие руки. Об этом сегодня заявил начальник УГСЗН Приморского края Евгений Макаров сегодня на пресс-конференции «Антикризисное трудоустройство выпускников 2009». Среди участников мероприятия - Департамент образования и науки Приморского края, Управление государственной службы занятости населения, АПП «Карьера-Форум», ПРОП «Единая Россия» и ОАО «НТК».

По словам Евгения Макарова, более половины банка вакансий Приморья приходится на город Владивосток. Около 75% из них - это рабочие специальности. «В настоящий момент сложнее будет найти работу экономисту, юристу и выпускникам гуманитарных профессий, но при этом нельзя говорить, что данные специалисты не будут востребованы через 2-3 года», подчеркнул он.

По мнению участников пресс-конференции, нынешнему выпускнику желательно задуматься о поиске работы заранее и, возможно, начать свою карьеру со стажировки. Так одной из форм стажировки является временное трудоустройство выпускников начального и среднего образования в рамках программы «Первое рабочее место» (возраст участников от 18 до 20 лет), которая действует в Управлении занятости населения. После участия в программе молодому специалисту проще найти работу и ориентироваться на рынке труда.

Также совместно с АПП «Карьера-Форум» и Департаментом образования и науки Приморского края, Управление занятости населения проводит ежегодную акцию «Карьера». Здесь выпускники узнают о технологиях поиска работы и построения карьеры, принимают участие в конкурсе «Лучший выпускник года», тренингах и деловых играх на тему «Собеседование с работодателем».

