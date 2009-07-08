Сохранить память теперь стало куда проще

ВЛАДИВОСТОК. 8 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Ежедневное потребление двух чашечек кофе помогает сохранять твердую память, а также предупреждает заболевание Альцгеймера.

Вывод о целебных свойствах популярного тонизирующего напитка сделали ученые из американского университета Южной Флориды. Содержащийся в кофе активный химический элемент - кофеин - не только не наносит вред, но и способен восстанавливать нормальную работу клеток головного мозга, пораженных Альцгеймером, выявили американские исследователи. Полученные ими результаты некоторые эксперты уже называют "революционными".

Американские ученые проводили опыты на мышах, мозг которых подвергся с помощью генной инженерии изменениям, аналогичным тем, что происходят в мозгу человека, пораженного заболеванием Альцгеймера. Современная наука считает, что заболевание возникает в момент, когда в человеческом организме увеличивается содержание одного из протеинов, который разрушает клетки головного мозг, сообщает канал «Вести».

По истечению двух месяцев экспериментов, мыши, которые ежедневно получали кофе, в значительной степени восстановили работу головного мозга. При этом в их крови значительно понизилась концентрация бета амилоида, приводящего к гибели клеток мозга. В результате специалисты из университета Южной Флориды пришли к выводу, что для борьбы с болезнью Альцгеймера не следует отказываться от употребления кофе. Одновременно они начали разработку специального лекарства, способного заменить чашечку ароматного напитка.



