На ТЭЦ-2 Владивостока работает лучшая оперативная смена 2009 года

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - По итогам ежегодного конкурса профессионального мастерства среди оперативного персонала филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК»

Как сообщает пресс-служба филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК», в течение четырех дней команды Владивостокской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ и Партизанской ГРЭС боролись за звание «Лучшая смена» и «Лучший по профессии».

Каждая команда представляла собой оперативную смену, которая в реальной жизни несет ответственность за производство электрической и тепловой энергии для потребителей Приморского края. Соответственно, в состав каждой команды входило восемь человек – начальник смены станции, руководители электрического, котельного, турбинного, химического цехов и цеха тепловой автоматики и измерений, машинисты котлоагрегата и турбогенератора.

Конкурс состоял из девяти этапов. На первом при помощи специальных компьютерных программ проверялось знание нормативно-технической документации. На втором демонстрировался видеосюжет, в ходе которого участники должны были выявить нарушения правил техники безопасности. Третий – выполнение диспетчерского графика нагрузки электростанции. Четвертый – пуск котельного и турбинного оборудования. Пятый и шестой – ликвидация аварийной ситуации. Седьмой – ведение водно-химического режима. На восьмом определяется уровень подготовки и навыков работы начальников смен цехов тепловой автоматики и измерений. Наконец, на последнем этапе приморские энергетики демонстрировали свои навыки при оказании доврачебной помощи.

Команда ВТЭЦ-2 завоевала четыре первых места из восьми в номинациях «Лучший по профессии» и заслуженно стала «Лучшей сменой» 2009 года. На втором месте команда Партизанской ГРЭС. Бронза у команды Артемовской ТЭЦ.

По словам начальника службы охраны труда и производственного контроля Евгения НОВИКОВА: «нельзя говорить о бесспорном лидерстве команды ВТЭЦ-2, борьба шла очень напряженная на всех этапах. Зачастую разница только в один бал решала судьбу первого места в личных первенствах. Тем не менее, владивостокцы очень сильны, прежде всего, как команда и уже несколько лет подряд завоевывают звание «Лучшая смена» в конкурсе профессионального мастерства».

