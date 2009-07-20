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Posted 19 июля 2009, 22:23

Published 19 июля 2009, 22:23

Modified 17 сентября 2022, 14:01

Updated 17 сентября 2022, 14:01

Приморский «Парус надежды» проведет акцию «Чистый берег»

19 июля 2009, 22:23
«Сохраним побережье Японского моря чистым!» - с этим призывом обращаются воспитанники реабилитационного центра «Парус надежды»

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - «Сохраним побережье Японского моря чистым!» - с этим призывом обращаются воспитанники реабилитационного центра «Парус надежды». Акция «Чистый берег» пройдет здесь 20 июля в рамках Дня Японского моря.
Как сообщили в департаменте социальной защиты населения края, в этот день в центре запланированы познавательная программа «Удивительный мир Японского моря» и интерактивная игра «Морское путешествие». Дети познакомятся с историей названия Японского моря, народами, населяющими его берега, новыми играми, азбукой Морзе.
В уборке морского побережья примут участие 150 школьников. Во время игры ребята найдут морские карты, в которых будет спрятана шифровка. Разгадав ее, дети узнают, какую территорию на берегу моря им нужно будет привести в порядок.
В завершении тематического дня будет проведён конкурс рисунков о море, морских обитателях, просмотр видеофильмов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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