Приморский «Парус надежды» проведет акцию «Чистый берег»

ВЛАДИВОСТОК. 20 июля. ВОСТОК-МЕДИА - «Сохраним побережье Японского моря чистым!» - с этим призывом обращаются воспитанники реабилитационного центра «Парус надежды». Акция «Чистый берег» пройдет здесь 20 июля в рамках Дня Японского моря.

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения края, в этот день в центре запланированы познавательная программа «Удивительный мир Японского моря» и интерактивная игра «Морское путешествие». Дети познакомятся с историей названия Японского моря, народами, населяющими его берега, новыми играми, азбукой Морзе.

В уборке морского побережья примут участие 150 школьников. Во время игры ребята найдут морские карты, в которых будет спрятана шифровка. Разгадав ее, дети узнают, какую территорию на берегу моря им нужно будет привести в порядок.

В завершении тематического дня будет проведён конкурс рисунков о море, морских обитателях, просмотр видеофильмов.



