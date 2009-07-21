Новый вид животного нашли камчатские учёные возле острова Старичков

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - «Фортуна улыбнулась: на днях удалось взять образцы нового вида гидроида для аквариума», — сообщила научный сотрудник камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН Надежда Санамян. По её словам, в этом роде известно всего три вида, и все они живут на глубине океана свыше ста метров. Это первый образец, обнаруженный на мелководье. Сейчас Санамян работает над описанием ещё двух видов тихоокеанской фауны. Она отыскала возле острова Старичков новую актинию. Ещё одно открытие произошло у неё дома. В домашнем аквариуме учёная обнаружила мелких беспозвоночных, которые вполне вероятно станут новым открытым на Камчатке видом.



Надежда Санамян — единственная женщина-учёный на Камчатке, которая вот уже несколько лет погружается на дно Тихого океана с фотоаппаратом. Она фотографирует и описывает морских животных актиний, а также попутно собирает живой материал для коллег из камчатского института географии и других институтов России. В прошлом году супруги Санамян за свой счёт выпустили в свет книгу "Подводный мир Камчатки", фото для которой сделала сама отважная женщина, — сообщает «Радио СВ».



