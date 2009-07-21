В Хабаровском крае озаботились состоянием дел в НКО

ХАБАРОВСК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске прошло совместное заседание Совета при губернаторе Хабаровского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и Совета при Правительстве края по взаимодействию с некоммерческими организациями.

Участники заседания выразили озабоченность состоянием дел в НКО края и приняли предложения по содержанию основных этапов реформирования законодательства об НКО в 2009-2010 г.г. Текст проекта нового закона «О содействии развитию деятельности НКО Хабаровского края» предложен к изучению и доработке членами Советов . Его текст можно найти по ссылке http://www.advocacy-ru.org/index.php?l=1&m=2&p=2009071501.

