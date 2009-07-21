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Posted 20 июля 2009, 23:04

Published 20 июля 2009, 23:04

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

В Хабаровском крае озаботились состоянием дел в НКО

20 июля 2009, 23:04
Этому вопросу было посвящено заседание в краевой администрации

ХАБАРОВСК. 21 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Хабаровске прошло совместное заседание Совета при губернаторе Хабаровского края по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека и Совета при Правительстве края по взаимодействию с некоммерческими организациями.
Участники заседания выразили озабоченность состоянием дел в НКО края и приняли предложения по содержанию основных этапов реформирования законодательства об НКО в 2009-2010 г.г. Текст проекта нового закона «О содействии развитию деятельности НКО Хабаровского края» предложен к изучению и доработке членами Советов . Его текст можно найти по ссылке http://www.advocacy-ru.org/index.php?l=1&m=2&p=2009071501.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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