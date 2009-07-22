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Posted 22 июля 2009, 03:28

Published 22 июля 2009, 03:28

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

Жадность погубила начальника камчатского рыбного порта

22 июля 2009, 03:28
Сюжет
Происшествие
Несмотря на раскаяние, чиновнику грозит до 4 лет тюрьмы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Огромные премии незаконно выписал себе и ряду подчинённых начальник морского рыбного порта. Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено камчатским следственным отделом на транспорте. Начальник выписывал себе и подчинённым премии, почти в 100 раз превышающие разрешённый законом размер.
«Максимальный размер одной законно утверждённой премии — 2,5 тысячи рублей. А он выплачивал по 205 тысяч рублей», — говорит и.о. камчатского транспортного прокурора Аркадий Корячихин.
Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, в ходе которой выявился ещё ряд нарушений, совершённых начальником порта. А именно в части превышения размеров компенсации отпуска и заключении трудовых договоров.
«Всё происходило в преддверии реорганизации предприятия, которое согласно 783-му постановлению Правительства должно было присоединиться к морской Администрации порта, — говорит Аркадий Корячихин. — И чтобы как-то поощрить своих сотрудников, начальник порта не скупился на премии — так он сам признался в своём объяснении. Но не забывал начальник и о себе».
Сейчас подозреваемый активно сотрудничает со следствием и раскаивается в содеянном. Несмотря на раскаяние, чиновнику грозит до 4 лет тюрьмы.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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