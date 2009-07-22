Жадность погубила начальника камчатского рыбного порта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 22 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Огромные премии незаконно выписал себе и ряду подчинённых начальник морского рыбного порта. Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» возбуждено камчатским следственным отделом на транспорте. Начальник выписывал себе и подчинённым премии, почти в 100 раз превышающие разрешённый законом размер.

«Максимальный размер одной законно утверждённой премии — 2,5 тысячи рублей. А он выплачивал по 205 тысяч рублей», — говорит и.о. камчатского транспортного прокурора Аркадий Корячихин.

Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, в ходе которой выявился ещё ряд нарушений, совершённых начальником порта. А именно в части превышения размеров компенсации отпуска и заключении трудовых договоров.

«Всё происходило в преддверии реорганизации предприятия, которое согласно 783-му постановлению Правительства должно было присоединиться к морской Администрации порта, — говорит Аркадий Корячихин. — И чтобы как-то поощрить своих сотрудников, начальник порта не скупился на премии — так он сам признался в своём объяснении. Но не забывал начальник и о себе».

Сейчас подозреваемый активно сотрудничает со следствием и раскаивается в содеянном. Несмотря на раскаяние, чиновнику грозит до 4 лет тюрьмы.

