В Уссурийске задержан гастарбайтер, подозреваемый в изнасиловании

ВЛАДИВОСТОК. 27 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Уссурийске Приморского края задержан гастарбайтер-насильник. О этом РИА «Восток-Медиа» Старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ ПО Приморскому краю юрист 1 класса Аврора Римская.

В начале июля в ночное время в органы внутренних дел Уссурийска обратилась гражданка, которая сообщила, что, возвращаясь поздно вечером домой, недалеко от домов улице Некрасова изнасилована неизвестным ей мужчиной. Сообщение о данном факте незамедлительно было направлено в следственный отдел по Уссурийску.

В ходе проведенного комплекса поисковых мероприятий «по горячим следам» подозреваемый задержан.

Им оказался гражданин Кыргызстана 1983 года рождения, который прибыл в Приморье на заработки и работал грузчиком у разных предпринимателей.

Несмотря на отрицание своей вины, совокупность имеющихся доказательств позволила следователю предъявить ему обвинение в совершении изнасилования.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

Предварительное следствие по делу ведёт следственный отдел по городу Уссурийску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Приморскому краю.









