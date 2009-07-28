vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 27 июля 2009, 21:34

Published 27 июля 2009, 21:34

Modified 17 сентября 2022, 13:59

Updated 17 сентября 2022, 13:59

В Находке пройдет международный турнир по фехтованию

27 июля 2009, 21:34
Сюжет
Спорт
Российские спортсмены встретятся в товарищеском турнире со сборной города Харбин (КНР)

НАХОДКА. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сборная Дальневосточного федерального округа по фехтованию проведет в Находке сборы перед участием в финале IV Спартакиады учащихся России. В рамках подготовки российские спортсмены встретятся в товарищеском турнире со сборной города Харбин (КНР).
Товарищеская встреча с китайскими фехтовальщиками станет первым на Дальнем Востоке международным турниром по этому виду спорту. В Находку воспитанники спортивной федерации города Харбина приедут по приглашению администрации города. Их соперниками станет дальневосточная сборная, которой в августе предстоит сражаться за медали IV Спартакиады учащихся России. Турнир позволит оценить физическое состояние юных спортсменов, среди которых пятеро воспитанников Детско-юношеского клуба физической подготовки Находки.
Как сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа,
соревнования стартуют сегодня, 28 июля, в 12.00 в зале ДЮСШ «Водник» и продлятся до 30 июля. В эти дни состоятся поединки в трех видах программы: сабля, рапира и шпага.
Напомним, что в минувшем году находкинские фехтовальщики выезжали в Харбин. Дебют на китайской спортивной арене оказался удачным – в копилке городской сборной три серебряных и две бронзовых награды. «Несмотря на то, что все традиции фехтования заложены в Европе, на мировой арене лидерство постепенно захватывают азиатские спортсмены. В Китае после успеха на пекинской Олимпиаде фехтование переживает бурный подъем», говорит тренер находкинцев Елена Егорченкова. В Пензу дальневосточная сборная вылетит сразу по окончанию турнира, 31 июля.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика