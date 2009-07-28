В Находке пройдет международный турнир по фехтованию

НАХОДКА. 28 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сборная Дальневосточного федерального округа по фехтованию проведет в Находке сборы перед участием в финале IV Спартакиады учащихся России. В рамках подготовки российские спортсмены встретятся в товарищеском турнире со сборной города Харбин (КНР).

Товарищеская встреча с китайскими фехтовальщиками станет первым на Дальнем Востоке международным турниром по этому виду спорту. В Находку воспитанники спортивной федерации города Харбина приедут по приглашению администрации города. Их соперниками станет дальневосточная сборная, которой в августе предстоит сражаться за медали IV Спартакиады учащихся России. Турнир позволит оценить физическое состояние юных спортсменов, среди которых пятеро воспитанников Детско-юношеского клуба физической подготовки Находки.

Как сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа,

соревнования стартуют сегодня, 28 июля, в 12.00 в зале ДЮСШ «Водник» и продлятся до 30 июля. В эти дни состоятся поединки в трех видах программы: сабля, рапира и шпага.

Напомним, что в минувшем году находкинские фехтовальщики выезжали в Харбин. Дебют на китайской спортивной арене оказался удачным – в копилке городской сборной три серебряных и две бронзовых награды. «Несмотря на то, что все традиции фехтования заложены в Европе, на мировой арене лидерство постепенно захватывают азиатские спортсмены. В Китае после успеха на пекинской Олимпиаде фехтование переживает бурный подъем», говорит тренер находкинцев Елена Егорченкова. В Пензу дальневосточная сборная вылетит сразу по окончанию турнира, 31 июля.

