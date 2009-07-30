Всё о деревьях, кустарниках и лианах Дальнего Востока расскажет новая книга

ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА – «Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока» - так называется новая справочная книга, выпущенная издательским домом «Приамурские ведомости» в серии «Дальний Восток России. Окно в природу». Это третье переработанное и дополненное издание известной книги заслуженного лесовода России, ученого, писателя-краеведа Н. Усенко, сообщили РИА «Восток-Медиа» в издательстве.



В новую справочную книгу включены все известные в наше время виды деревьев, кустарников, кустарничков и деревянистых лиан, растущих в диком состоянии на территории Дальнего Востока. Всего 473 вида, относящихся к 130 родам и 50 семействам. В издании представлена вся необходимая дополнительная информация: перечень деревьев и кустарников, занесенных в Красную книгу РФ, эколого-биологические, лесоводственные свойства и хозяйственное значение деревьев, кустарников и лиан. Наиболее важные характеристики показаны в таблицах. Особый интерес вызывает таблица, показывающая перевод названий деревьев и кустарников на языки коренных народов Приамурья.



Книга является ценным пособием для специалистов лесного хозяйства, лесоустроителей, работников лесоэкспортных компаний и предприятий, занятых лесообработкой, студентов биологических факультетов. Приведенные в издании сведения необходимы учителям биологии, краеведам, дачникам, сотрудникам заповедников и другим специалистам, чья деятельность связана с освоением лесных богатств Дальнего Востока.











