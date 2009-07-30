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Posted 30 июля 2009, 05:26

Published 30 июля 2009, 05:26

Modified 17 сентября 2022, 13:57

Updated 17 сентября 2022, 13:57

Выполнение коллективного договора рассмотрено на Хабаровском отделении ДВЖД

30 июля 2009, 05:26
Начальник дороги наградил лучших работников отделения

ХАБАРОВСК. 30 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня на Хабаровском отделении Дальневосточной железной дороги прошла отчетная конференция по итогам выполнения коллективного договора за первое полугодие 2009 года, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ДВЖД.
В работе конференции участвовали начальник ДВЖД Михаил Заиченко, председатель дорожного профсоюзного комитета Виталий Бабий, начальник Хабаровского отделения дороги Павел Нехаев, другие руководители. Отмечалось, что основные плановые технико-экономические показатели отделением выполнены, что позволило успешно реализовать социальную часть коллективного договора. Прозвучали предложения по улучшению работы. На конференции были поощрены лучшие работники отделения по итогам полугодия. Михаил Заиченко проинформировал участников конференции об основных направлениях развития ДВЖД. Он подчеркнул, что в это непростое время главная задача - сохранение трудовых коллективов подразделений дороги.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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