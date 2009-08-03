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Posted 3 августа 2009, 02:57

Published 3 августа 2009, 02:57

Modified 17 сентября 2022, 13:57

Updated 17 сентября 2022, 13:57

Капсулу с землей из основания памятника Муравьеву Амурскому отправят в город Балтийск Калининградской области

3 августа 2009, 02:57
Торжественная церемония выемки земли прошла сегодня в Хабаровске

ХАБАРОВСК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Фельдъегерской связью будет отправлена капсула с землей из основания памятника графу Муравьеву Амурскому, которую держит в руках войсковой старшина Хабаровского окружного казачьего войска Вячеслав Мигунов, в город Балтийск Калининградской области. Вместе с землей со священных и памятных мест России её заложат у форта «Елизаветинский» на самой западной точке страны. Торжественная церемония выемки земли прошла сегодня в Хабаровске, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».
Закладка капсул у стен старинного форта пройдет 7 августа во время проведения в Калининграде Всероссийской научно-практической конференции по вопросам государственной службы российского казачества. В ней примут участие представители Администрации Президента РФ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, казачества и общественности. Хабаровские казаки решили передать для закладки землю, взятую у основания памятника выдающемуся государственному деятелю России графу Муравьеву-Амурскому. В этом году отмечается 200-летие его рождения.
Граф Муравьев-Амурский не только возглавлял Главное управление казачьих войск Восточной Сибири, но и по должности являлся атаманом всего казачества Сибири и был основателем казачьих войск Дальнего Востока. По его инициативе принималось высочайшее решение о формировании казачьих подразделений вдоль восточной границы России с Китаем.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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