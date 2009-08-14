Россельхознадзор запретил к ввозу в Приморье 20 тонн овощей и фруктов из КНР

ВЛАДИВОСТОК. 14 августа. ВОСТОК-МЕДИА – Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю запрещен ввоз на территорию Приморья свыше 20 тонн овощной и фруктовой продукции из КНР. Причиной стало нарушение правил ввоза подкарантинной продукции, сообщил РИА «Восток-Медиа» помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий Саленко.

По его словам, партия картофеля весом более 19,8 тонн была поставлена в РФ с остатками почвы, что по нормам карантина растений является недопустимым.

Также, специалистами были обнаружены более 300 килограмм незадекларированных яблок.

В данный момент вся продукция, не соответствующая российскому законодательству, возвращена в страну-экспортер.