Приморье посетила делегация Китайского общества дружбы с зарубежными странами

ВЛАДИВОСТОК. 21 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Активизировать народную дипломатию - такую цель преследует визит делегации Китайского общества дружбы с зарубежными странами (КОДЗС) в Приморский край. Свое знакомство с обновляющимся Владивостоком китайские гости начали со встречи с председателем Законодательного Собрания Виктором Горчаковым, сообщили РИА «Восток-Медиа» в отделе прессы и информации приморского парламента.

"Наше сотрудничество с регионами Дальнего Востока имеет длительную историю, - сказал руководитель делегации, ответственный секретарь КОДЗС г-н Чэнь Цзюнь. – Я уже несколько раз был в России, в том числе и в Приморье, и считаю, что у наших двусторонних связей есть большой потенциал. Содействовать его развитию, и есть основная цель нашего общества".

Китайское общество дружбы с зарубежными странами было создано в декабре 1984 года в Пекине в связи с проведением политики реформы и открытости. Общество было зарегистрировано в Министерстве гражданских дел КНР как общественная организация народной дипломатии. К настоящему времени оно насчитывает почти 30 филиалов, расположенных в провинциях, городах центрального подчинения и национальных автономных районах по всему Китаю. В руководстве организации работает младшая дочь Дэн Сяо Пина г-жа Дэн Джун.

Со стороны России с КОДЗС активно работает созданная при Совете Федерации РФ комиссия по проблемам межрегионального сотрудничества с зарубежными странами под руководством Михаила Николаева. Уже прошли две встречи российских и китайских партнеров, в ноябре в Пекине состоится очередная третья встреча.

Спикер приморского парламента Виктор Горчаков входит в состав комиссии при Совете Федерации. "Одно из основных направлений работы этой комиссии является оптимизация нормативных документов, регламентирующих приграничное сотрудничество, - говорит он. – Их отсутствие серьезно тормозит развитие наших двусторонних отношений".

Ноябрьская встреча в Пекине предусматривает большой спектр вопросов. Среди заявленных тем: история установления дипломатических отношений между нашими странами, двустороннее сотрудничество в изменяющемся современном мире, региональная безопасность в контексте "корейского" вопроса, развитие торгово-экономических и деловых связей, а также контактов в сфере энергетики, экологии, культуры.