В Приморье началось "Время добрых дел"

Posted 23 декабря 2009, 01:11
Published 23 декабря 2009, 01:11
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ВЛАДИВОСТОК. 23 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье стартовала благотворительная акция «Время добрых дел».
Проводят ее общественный совет при УВД по Приморскому краю и наблюдательная комиссия по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания в период с 22 декабря по 31 января, сообщает пресс-служба УВД по Приморскому краю.
Организаторы мероприятия надеются привлечь представителей социально ответственного бизнеса, общественных организаций для оказания помощи воспитанникам Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Управления внутренних дел по Приморскому краю.
Центр рассчитан на 50 человек. На воспитание сюда попадают подростки в возрасте до 14 лет, совершившие незначительные правонарушения. Как правило, это ребята из неблагополучных семей и дети, чьи мамы и папы лишены родительских прав.
Подростки, оказавшиеся в Центре, обычно находятся здесь около месяца. С ними занимаются учителя из вечерней школы. Каждый желающий посещает кружки по интересам: рисование, вышивание, оригами. При этом нередко у ребенка обнаруживаются склонность или даже талант к какому-либо предмету или виду искусства. Зачастую родители, приезжая за своим «заблудшим» отпрыском, с удивлением видят искусно изготовленные поделки, которые демонстрируют им дети.
Воспитанникам Центра, как никому другому, нужны наша забота и помощь. Зачастую ребята, возвращаясь в родные семьи после окончания курса реабилитации, лишены самого необходимого. Прежде всего, дети нуждаются в одежде и обуви, игрушках и сладостях.
Управление внутренних дел по Приморскому краю и наблюдательная комиссия по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания по Приморскому краю просят всех, кому не безразлична судьба этих детей, оказать поддержку Центру. Ведь на пороге самый волшебный праздник - Новый год. В наших силах сохранить в сердцах детей веру в чудеса!