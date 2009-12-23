В Приморье началось "Время добрых дел"

Подростки, оказавшиеся в Центре, обычно находятся здесь около месяца. С ними занимаются учителя из вечерней школы. Каждый желающий посещает кружки по интересам: рисование, вышивание, оригами. При этом нередко у ребенка обнаруживаются склонность или даже талант к какому-либо предмету или виду искусства. Зачастую родители, приезжая за своим «заблудшим» отпрыском, с удивлением видят искусно изготовленные поделки, которые демонстрируют им дети.