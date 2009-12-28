Камчатцы получают январские пенсии

Выплаты, выпадающие на следующие дни января, будут производиться в обычном режиме.

Всего досрочно получат январскую пенсию, уже увеличенную в результате валоризации, более 12 тысяч пенсионеров. При этом одновременно с пенсией камчатцы, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума в крае (для пенсионеров это 10166 рублей), получат социальную доплату.

В результате валоризации размер трудовой пенсии по старости у камчатцев, имеющих максимальный стаж - 45 и 40 лет, соответственно, у мужчин и женщин - увеличится в среднем на 2260-2408 руб. У пенсионеров, чей «советский» стаж работы незначителен, среднее увеличение трудовой пенсии составит порядка 640 руб. Таким образом, наибольшую прибавку получит старшее поколение, сообщила пресс-служба камчатского ОПФР.

Напомним, с 1 января 2010 года вступают в силу федеральные законы, направленные на дальнейшее совершенствование пенсионной системы. Запланированная валоризация (переоценка) пенсионных прав граждан затронет более 80 тысяч камчатских пенсионеров. С 1 января 2010 года их пенсионный капитал будет умножен на 10 процентов, и дополнительно к нему прибавится по 1 проценту за каждый год «советского» трудового стажа до 1991 года. Валоризации подлежат все трудовые пенсии - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Федеральный закон предполагает социальную доплату пенсионерам, чьи доходы окажутся ниже прожиточного минимума в регионе, с целью доведения их доходов до величины прожиточного минимума. Это, прежде всего, получатели социальных пенсий, пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца. Доплата будет осуществляться с учетом совокупности всех выплат, которые они получают не только в органах Пенсионного фонда, но и выплачиваемых многофункциональным центром по выплате государственных и муниципальных пособий из средств краевого бюджета.