Камчатцы получают январские пенсии

Posted 28 декабря 2009, 05:20
Published 28 декабря 2009, 05:20
Modified 17 сентября 2022, 13:29
Updated 17 сентября 2022, 13:29
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Часть камчатских пенсионеров получила январскую пенсию. В связи с грядущими новогодними праздниками и чередой выходных дней, пенсии и социальные доплаты, выплата которых приходится на 3-4 января, начали выплачивать 24-25 декабря.
Выплаты, выпадающие на следующие дни января, будут производиться в обычном режиме.
Всего досрочно получат январскую пенсию, уже увеличенную в результате валоризации, более 12 тысяч пенсионеров. При этом одновременно с пенсией камчатцы, чей совокупный доход ниже прожиточного минимума в крае (для пенсионеров это 10166 рублей), получат социальную доплату.
В результате валоризации размер трудовой пенсии по старости у камчатцев, имеющих максимальный стаж - 45 и 40 лет, соответственно, у мужчин и женщин - увеличится в среднем на 2260-2408 руб. У пенсионеров, чей «советский» стаж работы незначителен, среднее увеличение трудовой пенсии составит порядка 640 руб. Таким образом, наибольшую прибавку получит старшее поколение, сообщила пресс-служба камчатского ОПФР.
Напомним, с 1 января 2010 года вступают в силу федеральные законы, направленные на дальнейшее совершенствование пенсионной системы. Запланированная валоризация (переоценка) пенсионных прав граждан затронет более 80 тысяч камчатских пенсионеров. С 1 января 2010 года их пенсионный капитал будет умножен на 10 процентов, и дополнительно к нему прибавится по 1 проценту за каждый год «советского» трудового стажа до 1991 года. Валоризации подлежат все трудовые пенсии - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Федеральный закон предполагает социальную доплату пенсионерам, чьи доходы окажутся ниже прожиточного минимума в регионе, с целью доведения их доходов до величины прожиточного минимума. Это, прежде всего, получатели социальных пенсий, пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца. Доплата будет осуществляться с учетом совокупности всех выплат, которые они получают не только в органах Пенсионного фонда, но и выплачиваемых многофункциональным центром по выплате государственных и муниципальных пособий из средств краевого бюджета.