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Posted 30 декабря 2009, 05:20

Published 30 декабря 2009, 05:20

Modified 14 декабря 2023, 16:05

Updated 14 декабря 2023, 16:05

На улицах Владивостока наводят порядок

30 декабря 2009, 05:20
Снегоуборочная техника работает на улицах столицы Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в столице Приморья в половину третьего ночи, едва начался снег, дорожная техника вышла на магистрали Владивостока. На борьбу со стихией было направлено 55 тракторов-щеток, 19 пескоразбрасывателей, 7 снегоочистителей на базе КамАЗ и 2 автосамосвала с пескосолевой смесью – всего 83 единиц техники.

Кроме того, продолжались работы по очистке города от прошлого снегопада, 40 единиц техники дорожных служб и 39 привлеченных продолжали расширение трасс и вывоз снега. По мере усиления осадков и эта техника перешла на очистку снега по основным транспортным маршрутам.

Продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и гололёда под руководством заместителя главы администрации Владивостока Александра Чавычалова. В первую очередь спецтехника вышла на очистку и посыпку пескосолевой смесью крутых спусков и подъемов на автомагистралях Владивостока. Таким образом, сегодня движение автотранспорта открыто на всех участках дорог города, включая крутые спуски на улице Шефнера и Володарского. Кроме того, объединившись в звенья по 3 – 5 единиц машины счищали снег со всех автомагистралей Владивостока, начиная с самых важных транспортных развязок.

По прогнозам синоптиков снег продлится до вечера. Поэтому все дорожные службы города будут работать в течение всего сегодняшнего дня, а затем и ночи, для обеспечения проезда по всем городским дорогам. По данным оперативного штаба, сейчас на магистралях города работает 87 единиц техники.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Владивостока, движение общественного транспорта ведётся по всем городским маршрутам. По данным на 8 часов утра 30 декабря на линии вышло 509 автобусов, 21 троллейбус (по маршрутам № 5, № 11, №4 и № 6) и 30 трамваев (трамваи ходят по маршруту № 4 «улица Сахалинская – Железнодорожный вокзал» и № 6 «улица Сахалинская – Минный городок»).

Администрация Владивостока рекомендует горожанам по возможности ограничить движение на автотранспорте по дорогам краевого центра и не выезжать на автомагистрали Владивостока без крайней необходимости. Кроме того, убедительная просьба - для качественной и оперативной очистки от снега городских дорог – и убрать уже припаркованные автомобили с обочин автомагистралей Владивостока.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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