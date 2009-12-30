На улицах Владивостока наводят порядок

Продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и гололёда под руководством заместителя главы администрации Владивостока Александра Чавычалова. В первую очередь спецтехника вышла на очистку и посыпку пескосолевой смесью крутых спусков и подъемов на автомагистралях Владивостока. Таким образом, сегодня движение автотранспорта открыто на всех участках дорог города, включая крутые спуски на улице Шефнера и Володарского. Кроме того, объединившись в звенья по 3 – 5 единиц машины счищали снег со всех автомагистралей Владивостока, начиная с самых важных транспортных развязок.