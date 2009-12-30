На улицах Владивостока наводят порядок

Posted 30 декабря 2009, 05:20
Published 30 декабря 2009, 05:20
Modified 14 декабря 2023, 16:05
Updated 14 декабря 2023, 16:05
ВЛАДИВОСТОК. 30 декабря.
Кроме того, продолжались работы по очистке города от прошлого снегопада, 40 единиц техники дорожных служб и 39 привлеченных продолжали расширение трасс и вывоз снега. По мере усиления осадков и эта техника перешла на очистку снега по основным транспортным маршрутам.
Продолжает свою работу оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и гололёда под руководством заместителя главы администрации Владивостока Александра Чавычалова. В первую очередь спецтехника вышла на очистку и посыпку пескосолевой смесью крутых спусков и подъемов на автомагистралях Владивостока. Таким образом, сегодня движение автотранспорта открыто на всех участках дорог города, включая крутые спуски на улице Шефнера и Володарского. Кроме того, объединившись в звенья по 3 – 5 единиц машины счищали снег со всех автомагистралей Владивостока, начиная с самых важных транспортных развязок.
По прогнозам синоптиков снег продлится до вечера. Поэтому все дорожные службы города будут работать в течение всего сегодняшнего дня, а затем и ночи, для обеспечения проезда по всем городским дорогам. По данным оперативного штаба, сейчас на магистралях города работает 87 единиц техники.
Как сообщили
Администрация Владивостока рекомендует горожанам по возможности ограничить движение на автотранспорте по дорогам краевого центра и не выезжать на автомагистрали Владивостока без крайней необходимости. Кроме того, убедительная просьба - для качественной и оперативной очистки от снега городских дорог – и убрать уже припаркованные автомобили с обочин автомагистралей Владивостока.