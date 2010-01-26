Хабаровская городская дума подправила муниципальный бюджет

Так, принято положение о бюджетном процессе в городе, где определены его участники, их бюджетные полномочия. Прописаны также вопросы составления городского бюджета, порядок рассмотрения его проекта и утверждения думой, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета. Народные избранники утвердили также положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений в Хабаровске, приняли решение о внесении изменений и дополнений в Устав дальневосточной столицы. Корректировочные поправки внесены в бюджет нынешнего года. Несколько увеличились как доходная, так и расходная часть городской казны, и теперь общий объем доходов равен 9091,8 миллиона рублей, а расходы - 9571,4 миллиона рублей. Так как более чем на 58 миллионов рублей возрастает сумма средств, которые планируется получить из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на проведение капитального ремонта в жилых домах, увеличивается и доля средств, которые должен направить муниципальный бюджет - на 4,2 миллиона рублей. Они будут перераспределены за счет средств на субсидирование капремонта жилья, так как только с увеличением муниципальной части будет выполнено условие получения финансовой поддержки из Федерации в нынешнем году. Участие в федеральной программе только в нынешнем году позволило провести капитальный ремонт в 128 домах краевого центра. Для предпринимателей будут важны внесенные изменения в программу приватизации муниципального имущества - здесь добавились объекты. И все же наибольший интерес у депутатов вызвало выступление на думе начальника управления образования Ольги Тен с информацией о реализации программы развития дошкольного образования. За время действия программы, а она была утверждена мэром Хабаровска Александром Соколовым в 2007 году, число мест в детских садах увеличилось на четыре тысячи, введено в строй 19 дошкольных учреждений, открыты 80 дополнительных групп. И все же очередь остается - сегодня она составляет 1200 человек. В основном места для дошколят необходимы в тех микрорайонах, где активно велось жилищное строительство, а объекты социальной сферы не были предусмотрены. Это жилые комплексы на улице Флегонтова, в переулках Холмском и Трубном. В планах на нынешний год открыть еще четыре детских сада, первый из них - на улице Монтажной, 12 - распахнет свои двери в мае, к очередной годовщине Хабаровска. Намечено также ввести в строй сады на улицах Кочнева, Юности и Вяземской - но это уже ближе к концу года.