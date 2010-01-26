В Хабаровском крае открылись Чеховские чтения

Главным событием в Дальневосточной государственной научной библиотеке стала презентация выставочного проекта «Чайка». Здесь представлено более 500 редких и ценных печатных изданий. Среди них репринтное воспроизведение первого издания «Чайки» в 1895 году, избранные тома из первого полного собрания писем Антона Чехова, дореволюционные издания пьес, репринтное воспроизведение первой публикации книги «Остров Сахалин», прижизненное 4-томное полное собрание сочинений писателя, вышедшего в Санкт-Петербурге в 1903 году и сборник его пьес, изданный в 1902 году.