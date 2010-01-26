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Posted 26 января 2010, 07:33

Published 26 января 2010, 07:33

Modified 17 сентября 2022, 12:48

Updated 17 сентября 2022, 12:48

В Хабаровском крае открылись Чеховские чтения

26 января 2010, 07:33
Литературные вечера и выставки будут проходить с 26 по 30 января

ХАБАРОВСК. 26 января. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня в библиотеках Хабаровского края открылись Чеховские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения русского писателя. Литературные вечера и выставки будут проходить с 26 по 30 января, передает РИА «Восток-Медиа».

Главным событием в Дальневосточной государственной научной библиотеке стала презентация выставочного проекта «Чайка». Здесь представлено более 500 редких и ценных печатных изданий. Среди них репринтное воспроизведение первого издания «Чайки» в 1895 году, избранные тома из первого полного собрания писем Антона Чехова, дореволюционные издания пьес, репринтное воспроизведение первой публикации книги «Остров Сахалин», прижизненное 4-томное полное собрание сочинений писателя, вышедшего в Санкт-Петербурге в 1903 году и сборник его пьес, изданный в 1902 году.

Интересен литературоведческий раздел выставки. Его ценность - прижизненная критическая литература о Чехове. У филологов появилась уникальная возможность сравнить точку зрения на творчество Чехова его современников и литературоведов нашего времени. Специально для экскурсионной программы подготовлен путеводитель по выставке, а также информационный буклет «Чехов и кино». В программу Чеховских чтений входит также цикл мероприятий для юношества, подготовленный Центром детского чтения научной библиотеки.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Культура
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