За убийство трех человек сахалинец проведет за решеткой 25 лет

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, установлено, что 10 августа 2008 г. на одном из пустырей областного центра осужденный распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Во время застолья Г. Шпильченко стал избивать ранее судимого М. Несколько часов осужденный наносил потерпевшему удары ногами, руками и различными предметами. Оставив истекающего кровью потерпевшего, Г. Шпильченко покинул место преступления. Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных ранений мужчина скончался.