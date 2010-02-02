За убийство трех человек сахалинец проведет за решеткой 25 лет

Posted 1 февраля 2010, 23:34
Published 1 февраля 2010, 23:34
Modified 17 сентября 2022, 12:48
Updated 17 сентября 2022, 12:48
ЮЖНО-САХАЛИНСК. 2 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - К 25 годам лишения свободы приговорен житель Сахалинской области Григорий Шпильченко, признанный виновным в убийстве трех жителей Южно-Сахалинска.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, установлено, что 10 августа 2008 г. на одном из пустырей областного центра осужденный распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Во время застолья Г. Шпильченко стал избивать ранее судимого М. Несколько часов осужденный наносил потерпевшему удары ногами, руками и различными предметами. Оставив истекающего кровью потерпевшего, Г. Шпильченко покинул место преступления. Потерпевшего доставили в больницу, где от полученных ранений мужчина скончался.
В ночь с 6 на 7 октября 2008 г. Г. Шпильченко в одной из квартир Южно-Сахалинска распивал спиртное со знакомой Б. После застолья осужденный не менее 23 раз ножом ударил женщину. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Ночью 22 октября 2008 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, Г. Шпильченко убил М. Осужденный нанес женщине не менее семи ножевых ранений в область шеи. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Ранее Г. Шпильченко уже ни раз привлекался к уголовной ответственности. В быту характеризуется крайне отрицательно.
Первые шесть лет из назначенных судом 25-ти Г. Шпильченко проведет в тюрьме, а остальную часть срока - в исправительной колонии строгого режима.