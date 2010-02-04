В Якутии криминальный авторитет планировал нападение на замначальника колонии

Posted 4 февраля 2010, 03:05
Published 4 февраля 2010, 03:05
Modified 17 сентября 2022, 12:46
Updated 17 сентября 2022, 12:46
ЯКУТСК. 4 февраля. В январе 2009 года гр. В., осужденный за совершение кражи чужого имущества, отбывающий наказание в исправительной колонии, расположенной в селе Бестях Хангаласского района Якутии, в целях поддержания своего статуса «криминального авторитета» организовал приготовление к нападению с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, на заместителя начальника колонии.
При этом гр. В. преследовал цель временно отстранить заместителя начальника от служебной деятельности, тем самым дезорганизовать деятельность исправительного учреждения и поднять свой «авторитет».
«Проведенным расследованием установлены все обстоятельства приготовления к преступлению и теперь гр. В. предстанет перед Верховным судом Якутии за организацию приготовления к дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы по ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, ч.3 ст.321 Уголовного кодекса РФ, а также за организацию приготовления к разбойному нападению. Дополнительно к отбываемому сроку грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до двенадцати лет», - сообщила старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ и общественностью М. Матвеева.