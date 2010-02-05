Крупную партию леса с недействительными документами задержали приморские таможенники

ВЛАДИВОСТОК. 5 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты приморской таможни задержали крупную партию лесоматериалов с недействительными документами направляющихся в КНР. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Во время оформления сотрудниками Уссурийской таможни документов на партию более 110 кубометров лесоматериалов было обнаружено, что часть из них является недействительными.

Груз в настоящее время задержан, сотрудниками таможни проводится проверка.

По предварительным подсчетам стоимость груза превышает 250 тысяч рублей. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.