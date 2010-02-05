vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 февраля 2010, 06:37

Published 5 февраля 2010, 06:37

Modified 17 сентября 2022, 12:45

Updated 17 сентября 2022, 12:45

Крупную партию леса с недействительными документами задержали приморские таможенники

5 февраля 2010, 06:37
Сюжет
Происшествие
Лесоматериалы направлялись из России в Китай

ВЛАДИВОСТОК. 5 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - Специалисты приморской таможни задержали крупную партию лесоматериалов с недействительными документами направляющихся в КНР. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.
Во время оформления сотрудниками Уссурийской таможни документов на партию более 110 кубометров лесоматериалов было обнаружено, что часть из них является недействительными.
Груз в настоящее время задержан, сотрудниками таможни проводится проверка.
По предварительным подсчетам стоимость груза превышает 250 тысяч рублей. После проведения экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика