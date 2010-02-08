Около 1,3 миллиардов рублей должны освоить в 2010 году строители автодорог на территории ЕАО

БИРОБИДЖАН. 8 февраля. ВОСТОК-МЕДИА - В 2010 году в дорожную отрасль Еврейской автономной области будет инвестирован 1 миллиард 269 миллионов рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА "Восток-Медиа" со ссылкой на начальника управления автомобильных дорог правительства ЕАО Виктора Гашенёва. Такие цифры чиновник привел на совещании с представителями дорожных организаций области.

Он пояснил, что в прошлом году на строительство и поддержание дорог в рабочем состоянии было потрачено более 800 млн. рублей. В этом году немалые средства пойдут на асфальтирование более 40 километров автомобильных дорог. Также начнется строительство реконструкция моста через реку Щукинка, подъезда к селу Пашково и участка дороги в Октябрьском районе. Будут работать автодорожники области также и на строительстве федеральной трассы Чита - Хабаровск.