14 амурских семей оплатят обучение своим детям-студентам материнским капиталом

БЛАГОВЕЩЕНСК. 21 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Уже обучающимся 10 студентам деньги будут перечислены в июле, еще 4 поступающим - в октябре 2010 года. В общей сложности на эти цели Пенсионный фонд перечислит более 800 тысяч рублей.

Из 10 первых случаев обучение своих детей оплатили материнским капиталом семьи из Благовещенска - 3, Сковородинского района - 2, Архаринского - 1, Шимановского - 1, Октябрьского - 1, Бурейского - 1, Свободненского - 1. Если брать по месту обучения этих студентов, то деньги будут направлены в следующие ВУЗы и СУЗы: АмГУ - 5 чел., Владивостокский государственный университет экономики и сервиса - 1, Современная государственная академия - 1, Амурский институт железнодорожного транспорта - 1, Дальневосточный государственный колледж градостроительства и бизнеса - 1, Амурский кооперативный техникум - 1.

Как правило, график оплаты - семестровый или годичный, в соответствие с договором учреждения образования. В общей сложности в июле на счета этих заведений будет перечислено 446 тысяч рублей материнских денег.

Оставшиеся 4 семьи подали заявления с просьбой только запланировать расходы. В случае поступления их детей, они должны будут до 1 октября предоставить в Пенсионный фонд пакет документов:

1.заявление,

2.договор на оказание платных образовательных услуг,

3.лицензию на право осуществления образовательной деятельности,

4.свидетельство о государственной аккредитации (если ВУЗ или СУЗ негосударственный, каким, к примеру, является СГА).

Если все документы будут в порядке, в течение 10 дней Пенсионный фонд перечислит деньги на счет указанного учреждения образования. В общей сложности, на 4-х абитуриентов их родители в этом году планируют потратить 360 тысяч рублей из средств материнского капитала.

С 2010 года начинается основной этап распоряжения материнским капиталом. Т.е. семьи, в которых ребенку (на которого выдан сертификат) в этом году исполнится 3 года, уже могут приобрести или построить жилье за счет материнского капитала, или направить на образование детей. Перечисление средств происходит в день рождения ребенка.

Размер материнского капитала - 343 тысяч рублей. Каждый год он индексируется в соответствии с инфляцией.

Всего по данным на 1 июня 2010 года в Амурской области выдано 14223 сертификата.

Телефон горячей линии в Отделении Пенсионного фонда России по Амурской области - 235-400.