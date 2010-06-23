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Posted 22 июня 2010, 20:55

Published 22 июня 2010, 20:55

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Пьяная девушка упала на дорогу во Владивостоке

22 июня 2010, 20:55
Сюжет
Происшествие
Ее пришлось госпитализировать

ВЛАДИВОСТОК. 23 июня. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке сегодня рано утром на улице Калинина девушка 1990 года рождения в состоянии алкогольного опьянения не удержалась на ногах и упала на проезжую часть, сообщили РИА «Восток-Медиа» в городской поисково-спасательной службе.
К счастью, она не попала под колеса автотранспорта. Прохожие отнесли ее с дороги и положили на тротуар. Прибывшие городские спасатели оказали пьяной девушке первую медицинскую помощь, вызвали неотложку и отправили больную с алкогольным отравлением на госпитализацию.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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