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Posted 29 июня 2010, 22:00

Published 29 июня 2010, 22:00

Modified 17 сентября 2022, 12:14

Updated 17 сентября 2022, 12:14

Акционеры Дальсвязи проголосовали за присоединение к Ростелекому

29 июня 2010, 22:00
В Хабаровске состоялось годовое общее собрание акционеров компании

ВЛАДИВОСТОК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО «Дальсвязь», крупнейший оператор связи Дальневосточного федерального округа, объявил результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося в городе Хабаровске.
Акционеры ОАО «Дальсвязь» приняли решение о реорганизации путем присоединения Общества к ОАО «Ростелеком», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе компании.
В решении вопроса о реорганизации приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,7410 % от голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций. За реорганизацию проголосовали 85,0542% акционеров.
Также на годовом собрании акционеров ОАО «Дальсвязь» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Сахателеком» и был утвержден договор о присоединении ОАО «Сахателеком» к ОАО «Дальсвязь».

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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