Акционеры Дальсвязи проголосовали за присоединение к Ростелекому

ВЛАДИВОСТОК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА - ОАО «Дальсвязь», крупнейший оператор связи Дальневосточного федерального округа, объявил результаты годового общего собрания акционеров, состоявшегося в городе Хабаровске.

Акционеры ОАО «Дальсвязь» приняли решение о реорганизации путем присоединения Общества к ОАО «Ростелеком», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе компании.

В решении вопроса о реорганизации приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 73,7410 % от голосующих (обыкновенных и привилегированных) акций. За реорганизацию проголосовали 85,0542% акционеров.

Также на годовом собрании акционеров ОАО «Дальсвязь» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к Обществу Открытого акционерного общества «Сахателеком» и был утвержден договор о присоединении ОАО «Сахателеком» к ОАО «Дальсвязь».