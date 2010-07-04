Во Владивостоке сбросили нефтепродукты в море

ВЛАДИВОСТОК. 4 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В время визита во Владивосток Президента России Дмитрия Медведева с одного из судов в заливе Петра Великого были сброшены остатки нефтепродуктов. Маслянистая пленка частично накрыла акваторию бухты Патрокл, сообщили РИА «Восток-Медиа» в городской поисково-спасательной службе.

Ведется поиск нарушителя природоохранного законодательства.

По факту чрезвычайного происшествия проводится расследование. Специалисты предполагают, что был сброс отработки в результате чистки танков.