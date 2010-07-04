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Posted 4 июля 2010, 03:29

Published 4 июля 2010, 03:29

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Во Владивостоке сбросили нефтепродукты в море

4 июля 2010, 03:29
Маслянистые следы обнаружены в бухте Патрокл

ВЛАДИВОСТОК. 4 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В время визита во Владивосток Президента России Дмитрия Медведева с одного из судов в заливе Петра Великого были сброшены остатки нефтепродуктов. Маслянистая пленка частично накрыла акваторию бухты Патрокл, сообщили РИА «Восток-Медиа» в городской поисково-спасательной службе.
Ведется поиск нарушителя природоохранного законодательства.
По факту чрезвычайного происшествия проводится расследование. Специалисты предполагают, что был сброс отработки в результате чистки танков.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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