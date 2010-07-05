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Posted 5 июля 2010, 00:30

Published 5 июля 2010, 00:30

Modified 17 сентября 2022, 12:12

Updated 17 сентября 2022, 12:12

Камчатские спортсмены примут участие в сельских спортивных играх

5 июля 2010, 00:30
Сюжет
Спорт
Соревнования проводятся среди непрофессиональных спортсменов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 5 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Пятеро камчатских спортсменов примут участие в VIII Всероссийских летних сельских спортивных играх, сообщили в краевом агентстве по физической культуре и спорту.
Игры пройдут с 8 по 13 июля в городе Елабуга (Республика Татарстан). В них планируется участие спортсменов из 72 регионов России. Игры проводятся в рамках мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» под патронажем Правительства РФ, Министерства сельского хозяйства и Минспорттуризма РФ. В них участвуют непрофессиональные спортсмены.
В программе игр соревнования по 17 видам спорта: борьба на поясах, полиатлон, гиревой спорт, гребля на лодках, уличный баскетбол, волейбол, городошный спорт, легкая атлетика, армрестлинг, соревнования механизаторов и другие. Краевым агентством по физической культуре и спорту сформирована команда по двум видам спорта: армспорту и самбо. Камчатские спортсмены впервые примут участие в этих играх.

#Денис Объедкин#Новости#Спорт#Камчатский край
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