В Приморье "правильные бутерброды" - те, что быстро заканчиваются

Posted 13 июля 2010, 23:08
Published 13 июля 2010, 23:08
Modified 17 сентября 2022, 12:09
Updated 17 сентября 2022, 12:09
ВЛАДИВОСТОК. 14 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Женщины и мужчины имеют разные вкусовые пристрастия к бутербродам. Это неожиданное открытие сделали представители компаний "Владхлеб" и "Ратимир" по окончанию четвертой недели совместной акции "Правильный бутерброд".
Во время мероприятия компаниями проводились совместные дегустации выпускаемой ими продукции. В минувшие выходные "вкусовые апробации" двух производителей продуктов Приморья прошли в супермаркетах "Сотка», "Ратимир" и "Золотой век". Любопытно, что из предложенных позиций бутерброд из хлеба "Хуторок" с пряными травами и с колбасой "Ратимир" нравился практически всем участникам, а вот мнения относительно бутербродов из батона «Приморского» с колбасой "Астория" мнения разошлись.
Женская часть утверждала, что, по их мнению, сладковатый батон и острая колбаса не очень-то гармонируют между собой. Предлагали все бутерброды делать с "Хуторком". Мужчины же - наоборот - были в восторге от сочетания "Астория" + батон "Приморский".
Что касается бутербродов с сосисками, то тут мнения дегустаторов тоже разделились, правда, не по половому, а по возрастному признаку. Дети и тинейджеры были в восторге от новинки, взрослое население воспринимало не очень знакомое сочетание с прохладным любопытством.
В итоге, как и в предыдущие недели, абсолютным хитом дегустации стал бутерброд хлеб «Хуторок» + колбаса «Ратимир». Многие говорили, что теперь постоянно будут покупать эти продукты. Также очень понравилась вода "Владаква", положительно отзывались о её мягком вкусе и высоком качестве. Некоторые рекомендовали выпускать такую воду с дозатором.
Супервайзеры улыбались: мол, с дозатором надо выпускать бутерброды. Давно уже им не приходилось докупать продукцию для дегустаций, так как это случилось на акции двух крупнейших производителей Приморья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ОАО "Владхлеб".