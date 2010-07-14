В Приморье "правильные бутерброды" - те, что быстро заканчиваются

Во время мероприятия компаниями проводились совместные дегустации выпускаемой ими продукции. В минувшие выходные "вкусовые апробации" двух производителей продуктов Приморья прошли в супермаркетах "Сотка», "Ратимир" и "Золотой век". Любопытно, что из предложенных позиций бутерброд из хлеба "Хуторок" с пряными травами и с колбасой "Ратимир" нравился практически всем участникам, а вот мнения относительно бутербродов из батона «Приморского» с колбасой "Астория" мнения разошлись.