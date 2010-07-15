На трассе Хабаровск - Владивосток провалился асфальт

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На трассе Хабаровск - Владивосток в районе станции "Спутник" в сторону города провалился асфальт. Это случилось из- за подвижек грунта, вызванных масштабными строительными работами на соседнем участке дороги.

Поврежденное место капитально ремонтируют. Из-за этого транспорт пускают по встречной полосе. Соответственно, образовались многокилометровые автомобильные пробки, сообщили РИА «Восток-Медиа» очевидцы происходящего.