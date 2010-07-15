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Posted 15 июля 2010, 01:16

Published 15 июля 2010, 01:16

Modified 17 сентября 2022, 12:09

Updated 17 сентября 2022, 12:09

На трассе Хабаровск - Владивосток провалился асфальт

15 июля 2010, 01:16
Это случилось из- за подвижек грунта, вызванных масштабными строительными работами

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На трассе Хабаровск - Владивосток в районе станции "Спутник" в сторону города провалился асфальт. Это случилось из- за подвижек грунта, вызванных масштабными строительными работами на соседнем участке дороги.
Поврежденное место капитально ремонтируют. Из-за этого транспорт пускают по встречной полосе. Соответственно, образовались многокилометровые автомобильные пробки, сообщили РИА «Восток-Медиа» очевидцы происходящего.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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