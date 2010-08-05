Камчатским браконьерам на хлеб с маслом и икрой хватает

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 5 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Красная путина на Камчатке в самом разгаре. На западное побережье полуострова на прошлой неделе в массовом порядке пришел лосось, а также приехал руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний.

Два новых перерабатывающих завода, суммарной мощностью около 700 тонн мороженой рыбы в сутки, произвели на него сильное впечатление. Камчатская действительность, по словам руководителя агентства, превзошла все его ожидания...

Удивил поселок Октябрьский и журналистку «АиФ-Камчатка», побывавшую в нём незадолго до Крайнего. Она попросила местных жителей, чтобы её познакомили с браконьером. А ей ответили: «У нас здесь, кто не спился, все браконьеры...»

- В этом нет ничего удивительного, - считает координатор морской программы Камчатского/Берингийского экорегионального отделения Всемирного фонда природы (WWF) Анатолий Декштейн. - Люди, живущие на побережье Камчатки, не могут существовать без доступа к рыбным ресурсам. В советские годы они трудились в колхозах, на рыбоперерабатывающих фабриках, ходили в море. А когда колхозы и фабрики развалились, стали работать на себя...

По некоторым оценкам, доход рядового браконьера в Усть-Большерецком районе - 4-5 миллионов рублей за путину, сообщает газета «АиФ - Камчатка».

Фото Виктора Гуменюка.