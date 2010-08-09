"Народный репортер": Чиновник против инвалида?

Напомним, если вы стали очевидцем события, которое может быть интересно не только вам и вашим друзьям, но и тысячам читателей РИА «Восток-Медиа», и вам удалось сделать фотоснимок или записать видео - мы с удовольствием опубликуем их в новом разделе "Народный репортер". Кроме того, вы можете сообщить нам новость или прислать свою статью, которую мы разместим в нашей рубрике.

Присылайте фото или видео происшествий или природных явлений, стихийных бедствий или пробок на дорогах, пожаров или курьезных сценок на улицах городов.

Фото и видеосюжеты семейных торжеств, дружеских вечеринок и свадеб лучше оставить для личного просмотра!

Присылая нам свой материал, обязательно укажите свои контактные данные, а также имя, под которым хотите опубликовать материал! Всем нашим авторам мы вручаем официальные удостоверения "Народного репортера".

Кроме того, если вам требуется юридическая помощь или необходимо связаться с теми или иными чиновниками, то «Народный репортер» придет к Вам на помощь!

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