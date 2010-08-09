"Народный репортер": Чиновник против инвалида?

Posted 9 августа 2010, 04:35
Published 9 августа 2010, 04:35
Modified 17 сентября 2022, 12:05
Updated 17 сентября 2022, 12:05
ВЛАДИВОСТОК. 9 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Вопиющий случай произошел с жителем поселка Пограничный Приморского края, инвалида 2 группы по ДЦП.
«5 августа около 21:00 я ехал на своем трех колесном велосипеде (для инвалида) по обочине. Подъезжая к перекрестку, на пешеходном переходе меня сзади обгоняет и подрезает легковая машина белого цвета, врезалась в боковую часть велосипеда, от удара я перевернулся, на секунды потеряв сознание. Машина, не сбросив скорости, умчалась мимо двух стоявших неподалеку милиционеров.
Сотрудники милиции запомнили номер автомобиля, оказали мне помощь, помогли подняться и добраться до милиции. В течение недолгого времени хулигана доставили в отделение. Им оказался начальник транспортной инспекции.
После обследования у меня сотрясение головного мозга, внутренние повреждение грудной клетки, многочисленные ссадины.
Хулиганом оказался непростой человек. И он надеется, что останется безнаказанным».
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