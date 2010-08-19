Мошенники добрались до клиентов Сбербанка

С помощью SMS преступники выпытывают коды доступа у владельцев пластиковых карт
ВЛАДИВОСТОК. 19 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Мошенники атаковали клиентов Сбербанка. Как говорится в сообщении пресс-службы банка, в последнее время участились случаи, когда клиенты получают от преступников SMS-сообщения с информацией о блокировке карты, окончании срока действия карты, изменения ПИНа и др. Мошенники просят перезвонить, как правило, на номер мобильного телефона, с которого было отправлено SMS-сообщение.
В случае получения подобных SMS-сообщений Сбербанк настоятельно рекомендует своим клиентам не перезванивать на номер мобильного телефона отправителя и ни в коем случае не предоставлять какую-либо информацию о реквизитах карты (номере карты, сроке ее действия, ПИН-коде, коде безопасности), или об одноразовых паролях, в т.ч. посредством направления ответных SMS-сообщений.
Признаки сообщения, направляемого Сбербанком России с информацией по карте:
в SMS-сообщениях, направляемых Сбербанком России, обязательно указываются последние цифры номера карты (мошенникам они не известны);
SMS-сообщения Сбербанка России всегда отправляются с номера «900», в них указываются только официальные телефоны банка, опубликованные на сайте Сбербанк России.
"Кроме того, имеются случаи поступления на мобильные телефоны клиентов Сбербанка России звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками банка и просят клиента сообщить полный номер карты, срок ее действия и другие реквизиты карты", - отметили в пресс-службе. Клиентам напоминают, что сотрудники
Сбербанка никогда не запрашивают у клиента информацию о реквизитах карты.
По вопросам, связанным с банковскими картами Сбербанка России, можно обращаться круглосуточно по телефонам (495)-500-0005, (495) 788-9272 или 8-800-200-3747; для приостановки действия карт - (495)-544-4545 или (495) 788-9277.
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